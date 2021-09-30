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MGK sonrası bildiri: Suriye'de sivillere zarar veren eylemler kalıcı çözüme ulaşılmasını engelliyor

MGK sonrası bildiri: Suriye'de sivillere zarar veren eylemler kalıcı çözüme ulaşılmasını engelliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu(MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası bir bildiri paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3,5 saat sürdü. MGK sonrası verilecek mesajlar merak ediliyordu. Toplantının ardından yapılan açıklamada Suriye'yle ilgili önemli ifadeler kullanıldı.

 "TERÖRLE MÜCADELEYE İLİŞKİN BİLGİ SUNULDU"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen faaliyetler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

"SİVİLLERİN ZARAR GÖRMESİ KALICI ÇÖZÜMÜ ENGELLİYOR"
Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulmuş, bilhassa sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir."

Etiketler bildiri mgk
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