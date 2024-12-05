  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MGK toplanıyor... Türkiye'nin Kırmızı Kitap'ı güncellenecek

MGK toplanıyor... Türkiye'nin Kırmızı Kitap'ı güncellenecek

MGK toplanıyor... Türkiye'nin Kırmızı Kitap'ı güncellenecek
Güncelleme:

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda, kamuoyunda "kırmızı kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncelleme çalışmaları da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda Suriye'deki son durum gündemde olacak.

Türkiye, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Olası bir nüfus hareketliliği durumunda atılacak adımların toplantıda ele alınması planlanıyor.

Terörle mücadele gündemde

MGK'da görüşülecek bir diğer konu, terörle mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki son gelişmeler ele alınacak.

"Kırmızı Kitap" güncellenecek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD’deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi ile Türkiye’nin F-35 programına alınması da masada olacak.

Milli Güvenlik siyaseti belgesinin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi bekleniyor.

Tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.

 

Etiketler Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi kırmızı kitap beştepe MGK milli güvenlik kurulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son anket açıklandı: Erdoğan da, Bahçeli de zirveden koptu! Son anket açıklandı: Erdoğan da, Bahçeli de zirveden koptu! Reji defalarca uyardı, Ahmet Hakan'ın tepkisi olay oldu Reji defalarca uyardı, Ahmet Hakan'ın tepkisi olay oldu Tartışmalı yasa Meclis'ten geçti: ''Bir sabah eviniz arsa olmuş olabilir'' Tartışmalı yasa Meclis'ten geçti: ''Bir sabah eviniz arsa olmuş olabilir'' Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı geldi! Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı geldi! Melis Sezen için eleştiri çizgisi aşıldı: ''Kendini metres yapacak'' Melis Sezen için eleştiri çizgisi aşıldı: ''Kendini metres yapacak'' 6 yıl üst üste zarar eden Avrupa'nın efsanesine küme düşürme cezası 6 yıl üst üste zarar eden Avrupa'nın efsanesine küme düşürme cezası 61 yaşında olduğuna kimse inanamıyor... Ünlü oyuncunun tatil pozları olay oldu 61 yaşında olduğuna kimse inanamıyor... Ünlü oyuncunun tatil pozları olay oldu Bir ülke tamamen karanlığa büründü: ''Sokağa çıkmayın'' uyarıları yapılıyor Bir ülke tamamen karanlığa büründü: ''Sokağa çıkmayın'' uyarıları yapılıyor Yatak odasında sevgilisinin kocasına yakalandı; kaçmak isterken hayatını kaybetti Yatak odasında sevgilisinin kocasına yakalandı; kaçmak isterken hayatını kaybetti
Selin Ciğerci'yi yeni imajıyla gören tanıyamadı Selin Ciğerci'yi yeni imajıyla gören tanıyamadı Harita ile konum paylaşımı vergisi için resmi açıklama geldi Harita ile konum paylaşımı vergisi için resmi açıklama geldi Sergen Yalçın'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için olay sözler Sergen Yalçın'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için olay sözler Önce benzin şimdi de motorin... Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor Önce benzin şimdi de motorin... Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor Akkuyu NGS şantiyesi karıştı: Sandalyeler ve masalar havada uçuştu Akkuyu NGS şantiyesi karıştı: Sandalyeler ve masalar havada uçuştu Suriye Milli Ordusu rejime ait helikopter ve savaş uçaklarını ele geçirdi Suriye Milli Ordusu rejime ait helikopter ve savaş uçaklarını ele geçirdi TIP dünyasındaki tek vaka Türkiye'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunda görüldü TIP dünyasındaki tek vaka Türkiye'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunda görüldü Memurlar ve memur olacaklar dikkat: Memuriyet sistemi değişiyor! Memurlar ve memur olacaklar dikkat: Memuriyet sistemi değişiyor! Bir bomba aşk iddiası daha: Okan Buruk ile Güzide Duran aşk mı yaşıyor ? Bir bomba aşk iddiası daha: Okan Buruk ile Güzide Duran aşk mı yaşıyor ? İstanbul'da trafik magandalarının ölümcül tartışması kamerada İstanbul'da trafik magandalarının ölümcül tartışması kamerada