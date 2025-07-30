MGK toplantısı başladı: İşte masadaki başlıklar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 16.30'da başladı. Toplantıda; 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların ele alınacağı belirtilirken, meydana gelen orman yangınları, Suriye'de yaşanan gelişmeler ile Ukrayna-Rusya savaşının da değerlendirileceği aktarıldı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.