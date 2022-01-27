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MGK toplantısı sona erdi

MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Beştepe'de düzenlenen toplantı yaklaşık 4 saat 45 dakika sürdü. Toplantıda Ukrayna-Rusya krizi ele alındı. Taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısı bulunduğu kaydedildi. 

 Yunanistan'ın adalara yaptığı silahlanmaya ilişkin, "Diyalog ve işbirliğine davet ediyoruz" denildi. 

MGK bildirisi şöyle: 

"Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.

G.Kafkasya'da kurulan mekanizmaların, Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere tarafların yapıcı, samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır."

Etiketler erdoğan tayyip beştepe
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