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MHK'nın yeni başkanı belli oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanını ve üyelerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle: 

BAŞKAN: Sabri Çelik

ÜYELER: Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu

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Etiketler mhk tff başkan
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