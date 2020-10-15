MHP, ''askıda ekmek'' kampanyası başlattı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan karar uyarınca, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 liradan 7.50 liraya çıktı. Böylece 200 gram ekmek 1.25 liradan 1.50 liraya, 240 gram ekmek de 1.50 liradan 1.75 liraya yükseldi.

MHP zamma tepki olarak "askıda ekmek" kampanyası başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır." açıklamasında bulundu.

TEŞKİLATLAR DA KAMPANYAYA BAŞLADI

MHP teşkilatları da Bahçeli’nin çağrısına uyarak, kampanyaya başladı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı Twitter hesabı üstünden paylaştığı açıklamada, ''Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i Şerif Tüm teşkilat mensuplarımızla, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına iştirak ediyoruz.'' ifadelerini paylaştı.