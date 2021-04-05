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MHP, bildiriye imza atan o ismi ihraç ediyor

MHP, 126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi geçen Aydın eski milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan MHP Aydın eski milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun disipline sevk edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla gerçekleştiği belirtildi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebini şöyle duyurdu:

"126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

Etiketler mhp bildiriye imza atan bildiriye imza
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