  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

TBMM'de İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında yaşanan gerginlik sonrası, Akçay'ın yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşanmıştı. Türkoğlu kendisine vurduğunu söylediği Akçay'a sert tepki göstermişti. Türkoğlu, araya giren milletvekillerince Genel Kurul Salonundan çıkarılmıştı.

AKÇAY HASTANEYE KALDIRILDI

Gazeteci İsmail Saymaz, dün yaşanan gerginlik sonrası bugün Akçay'ın tansiyonunun yükseldiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Yapılan incelemelerde Akçay'ın beyninde bir kist tespit edildiğini aktardı.

Saymaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öğleden sonra Erkan Bey'in tansiyonu yükseldi. Akçay tansiyon yükselmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde beyninde bir kistin olduğu, bundan dolayı bir rahatsızlığın baş gösterdiği belirtildi. Bununla ilgili Akçay'ın ameliyat olacağını bana aktardılar. Erkan Bey'in yoğun bakımda olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretçileri kabul ettiğini bana bildirdiler. "

Etiketler MHP grup hastane vekil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isimden korkutan deprem uyarısı: 4 ili işaret etti Uzman isimden korkutan deprem uyarısı: 4 ili işaret etti Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor İstanbul Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu İstanbul Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu CHP'nin önündeki son erken seçim anketi belli oldu CHP'nin önündeki son erken seçim anketi belli oldu Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni belli oldu Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni belli oldu Adana'da trafikte ''zombi kadın'' gerginliği... Adana'da trafikte ''zombi kadın'' gerginliği... Bunaltıcı yaz sıcaklarına, yağmur molası: Şemsiyenizi hazırlayın Bunaltıcı yaz sıcaklarına, yağmur molası: Şemsiyenizi hazırlayın Tıp dünyası şokta: 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü var Tıp dünyası şokta: 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü var Ailesi okumasına karşı çıktı ama... O hem memur oldu hem de kendi işinin patronu Ailesi okumasına karşı çıktı ama... O hem memur oldu hem de kendi işinin patronu Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı
Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Yangında can pazarı: Minik çocuk üzerine su döküp alevlerden korundu Yangında can pazarı: Minik çocuk üzerine su döküp alevlerden korundu Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: Dehşet anları kamerada Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: Dehşet anları kamerada FETÖ'nün üst düzey yöneticisine tahliye kararı FETÖ'nün üst düzey yöneticisine tahliye kararı Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya İstanbullu taksiciler zammı yine beğenmedi, Aksu açık açık tehdit etti İstanbullu taksiciler zammı yine beğenmedi, Aksu açık açık tehdit etti Galatasaray transferi açıkladı Galatasaray transferi açıkladı