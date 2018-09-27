  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Eylül 2018 23:14

MHP hakkında bomba yerel seçim açıklaması !

Gazeteci-Yazar Batuhan Çolak, MHP'nin İstanbul'un dışında Ankara ve İzmir'de de yerel seçimlerde aday çıkarmayacağını iddia etti.

MHP hakkında bomba yerel seçim açıklaması !
A+ A-

Halk TV'nin canlı yayınına katılan Gazeteci-Yazar Batuhan Çolak, MHP'nin İstanbul'un dışında Ankara ve İzmir'den de yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmayacağı iddiasında bulundu.
 
Halk TV canlı yayınında Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan gazeteci Batuhan Çolak, Ankara kulislerinden aldığı son bilgileri paylaştı.

'MHP, ANKARA VE İZMİR'DEN DE ADAY ÇIKARMAYACAK'

Çolak, MHP’nin sadece İstanbul değil, Ankara ve İzmir’den de aday çıkarmayacağını söyledi. Çolak’a göre MHP’nin tek amacı, Cumhur İttifakı’nı sürdürebilmek…

istanbul , mhp , iddia , ankara , cumhur ittifakı , izmir , yerel seçim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM