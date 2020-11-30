MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı koronavirüse yakalandı

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Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı.
"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
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