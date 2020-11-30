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  3. 30 Kasım 2020 22:35

MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı koronavirüse yakalandı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı koronavirüse yakalandı
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Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı.

"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

mhp , koronavirüs , korona
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