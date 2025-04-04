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MHP lideri Bahçeli 2 ay sonra ilk kez kameralar karşısında!

MHP lideri Bahçeli 2 ay sonra ilk kez kameralar karşısında!
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Bundan 2 ay önce geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında kameraların önüne çıkmayan MHP lideri Bahçeli'nin bugün Alparslan Türkeş’in anıt mezarının başında günler sonra ilk kez görüntülendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 14 Şubat itibarıyla taburcu edilmişti. Bahçeli, kamuoyu önüne son olarak 28 Ocak 2025'teki parti grup toplantısıyla çıkmıştı.

MHP'den 19 Şubat’ta yapılan ilk açıklamada, Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve istirahat sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı belirtilmişti. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaklaşık 2 aydır görüntü vermeden sadece telefonla ya da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara devam ederken MHP liderinin bugün MHP Genel Merkezi'ne giderek çalışmalarına başlayacağı açıklanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. Bahçeli, Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.

Bundan 2 ay önce geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında kameraların önüne çıkmayan MHP lideri Bahçeli'nin bugün Alparslan Türkeş’in anıt mezarının başında ilk kez kameraların karşısına geçti.

Sabah saatlerindeki ziyarette yoktu

Bundan 2 ay önce geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında kameraların önüne çıkmayan MHP lideri Bahçeli'nin bugün görevine geri döneceği açıklanmıştı. Ancak MHP heyetinin MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'i mezarı başına anarken, MHP lideri Bahçeli bu anmada da yer almadı.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 28’inci yılı nedeniyle Beştepe'deki anıt mezarında tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partililer ve vatandaşlar katılmıştı.

Bu ziyarette Bahçeli'nin bulunmaması dikkat çekmişti.

Etiketler Devlet Bahçeli MHP sağlık durumu
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