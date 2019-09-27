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  3. 27 Eylül 2019 21:02

MHP lideri Bahçeli hastaneye gitti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu akşam üzeri Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji bölümüne gitmesi heyecan yarattı. Ancak Bahçeli, kendisinden istenen ileri tetkiklerle ilgili işlemlerden sonra hastaneden ayrıldı.

MHP lideri Bahçeli hastaneye gitti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde Başkent Hastanesi’ne kaldırılması ve hastalığıyla ilgili değişik iddialar gündeme gelmişti. Kendi isteğiyle hastaneden ayrılan ve evinde istirahat eden Bahçeli’yi parti yöneticileri yalnız bırakmadı.

BUGÜN DE HASTANEDE

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin rahatsızlığının ‘ileri derecede üşütme’ olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, SÖZCÜ’nün sorusu üzerine şunları söyledi;

“Doktorların istediği bazı ileri tetkikler oluyor. Bunun için ara ara hastaneye gidiyor. Bugün de gittiği doğrudur ancak işlemlerden sonra hastaneden ayrıldı. Şu anda evinde istirahat ediyor. Pazartesi günü parti genel merkezinde, salı günü de TBMM’de olacak.”

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