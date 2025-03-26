MHP lideri Bahçeli'den 2 ay sonra ilk sesli mesaj geldi

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında evinde istirahate devam eden MHP lideri Bahçeli ekranlara "sesiyle" geri döndü. MHP liderinin sesi 2 ay sonra ilk kez duyuldu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 14 Şubat itibarıyla taburcu edilmişti. Bahçeli'nin ameliyattan önceki son görüntüsünün üzerinden yaklaşık 9 haftalık süre geçti.

MHP'den 19 Şubat’ta yapılan ilk açıklamada, Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve istirahat sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı belirtilmişti. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaklaşık 2 aydır görüntü vermeden sadece telefonla ya da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara devam ediyor.

Herkes MHP liderinin sağlık durumunu merak ederken, Bahçeli, ilk kez bir ses kaydıyla kamuoyunun karşısına çıktı.

Bahçeli’nin Kadir Gecesi’ne özel kutlama mesajı, Bengü Türk TV ekranlarında yayımlandı.

Yayınlanan mesaj, MHP liderinin sağlık durumuna dair oluşan sessizliği de sonlandırmış oldu.