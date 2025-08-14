  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MHP lideri Bahçeli'den AK Parti'ye doğum günü hediyesi

MHP lideri Bahçeli'den AK Parti'ye doğum günü hediyesi

MHP lideri Bahçeli'den AK Parti'ye doğum günü hediyesi
Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine 1071 kırmızı gül, 24 mavi gül ve orkideden oluşan çelenk gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na, özel bir aranjmandan oluşan bir kutlama çiçeği gönderdi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin programa gönderdiği anlamlı çiçek; Türkiye'nin teminatı, milletimizin güvencesi olan bu kutlu ittifakın zarif bir nişanesidir. Bu özel aranjmanda; 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk'ün rengini temsil etmektedir. AK Parti'nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dahil edilmiştir. 1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi'nin destanını simgelemektedir. Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna'yı hatırlatmaktadır. Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir. Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş halini ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı; Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmidir" ifadelerini kullandı. 

MHP lideri Bahçeli, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine 1071 kırmızı gül, 24 mavi gül ve orkideden oluşan çelenk gönderdi.

 

DHA

text-ad
Etiketler MHP ak parti kuruluş yıl dönümü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulislere bomba gibi düştü: İşte AK Parti'ye katılacak belediyeler Kulislere bomba gibi düştü: İşte AK Parti'ye katılacak belediyeler Rezan Epözdemir tutuklandı Rezan Epözdemir tutuklandı Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Özgür Özel AK Parti'ye ''hediye''sini belgelerle açıkladı Özgür Özel AK Parti'ye ''hediye''sini belgelerle açıkladı İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı Özgür Özel'in işaret ettiği Mücahit Birinci'den ilk açıklama Özgür Özel'in işaret ettiği Mücahit Birinci'den ilk açıklama Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti Kobra Murat'ın kızının söz töreni olay oldu: Euro'dan şemsiye yaptılar! Kobra Murat'ın kızının söz töreni olay oldu: Euro'dan şemsiye yaptılar! 2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler 2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler
Özgür Özel saat 12'yi işaret etti: ''AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor'' Özgür Özel saat 12'yi işaret etti: ''AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor'' Bir ilimizde kırmızı alarm: ''1 milyon kişi susuz kalabilir'' Bir ilimizde kırmızı alarm: ''1 milyon kişi susuz kalabilir'' Ekrem İmamoğlu hastaneye sevk edildi Ekrem İmamoğlu hastaneye sevk edildi Özgür Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddialarına jet soruşturma Özgür Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddialarına jet soruşturma Dünyanın akciğeri Amazon yağmur ormanları yok oluyor Dünyanın akciğeri Amazon yağmur ormanları yok oluyor İki ilimizde yangın kabusu: Yüzlerce kişi tahliye edildi İki ilimizde yangın kabusu: Yüzlerce kişi tahliye edildi Erdoğan'ın akıl hocalarından biriydi, resti çekti: ''Kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım'' Erdoğan'ın akıl hocalarından biriydi, resti çekti: ''Kirli pazarlığın içerisinde olmayacağım''