  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Kasım 2019 14:21

MHP milletvekili hakkında suç duyurusu

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda avukatlara hakaret ettiği iddia edilen MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak hakkında, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Derneği (ÖHD) üyesi bir grup avukat suç duyurusunda bulundu.

MHP milletvekili hakkında suç duyurusu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun 14 Kasım 2019 tarihli oturumunda, cezaevinde işkence iddialarının ve hasta mahkûmların kelepçeli muayene edilmesiyle ilgili söz aldığı, konuşmasında siyasi mahkumların haklarını çok daha iyi bildiklerini belirterek, hamaret içeren ifade kullandığı belirtildi.

SORUŞTURMA AÇILMASI İSTENDİ
 
Dilekçede, komisyonun diğer üyesi milletvekillerin, avukatlardan özür dilemesini istediği Sazak'ın, özür dilemeyerek sözünü geri almaktan da ısrar ettiği vurgulandı. Sözlerinin avukatlara ve savunma haklarına duyulan tahammülsüzlüğün bir örneği olduğu belirtilerek, Sazak hakkında soruşturma açılması istenildi.

Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan avukatlar, savunmaya ve avukatlara yönelik saldırılar son bulana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
suç duyurusu , TBMM , Çağdaş Hukukçular Derneği , ÇHD , Metin Nurullah Sazak , ÖHD , Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Derneği
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM