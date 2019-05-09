MHP o sözlerle ortağı olan AK Parti'yi vurdu !

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün İstanbul'da 'Her şey çok güzel olacak' diyenler ile 2009'da sözde açılım sürecini başlatırken 'Güzel şeyler olacak' diyen zihniyet aynı zihniyettir." ifadelerini kullandı. MHP'li Büyükataman'ın bahsettiği isim bakın kim çıktı.



MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada,"Bugün İstanbul'da 'Her şey çok güzel olacak' diyenler ile 2009'da sözde açılım sürecini başlatırken 'Güzel şeyler olacak' diyen zihniyet aynı zihniyettir." ifadelerini kullandı.

Ataman'ın bu sözleri 'çözüm süreci'nin devam ettiği günlerde dönemin Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan AK Partili Yalçın Akdoğan'ı akıllara getirdi.

Akdoğan o günlerde, "Çözüm Süreci'nde "iyi bir noktaya gelindiğini" söyleyerek, "Ben de önümüzdeki günlerde, haftalarda güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Burada, umudu yeşertmek lazım. Yani, sürekli karamsar olmamak lazım, bardağın dolu tarafını görmek lazım" ifadelerini kullanmıştı.