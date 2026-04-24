MHP'de fesih dalgaları durmuyor! İki il teşkilatları daha feshedildi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bingöl ve Gaziantep il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından başlayan ve bugüne kadar 11 kente yayılan "teşkilat depremi", parti tüzüğünün ilgili maddeleriyle hayata geçirildi. Bingöl'e Emin Varan, Gaziantep'e ise Mehmet Sait Kılıç atandı. İstanbul’la başlayan operasyonun perde arkasında "sadakat" ve "yeniden yapılanma" mı var? İşte MHP’deki kritik gelişmenin ayrıntıları...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, teşkilatlara yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul, Eskişehir ve Muğla gibi kritik illerle başlayan fesih süreci, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki iki önemli şehre ulaştı.

Semih Yalçın'dan Peş Peşe Paylaşımlar MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamalarla, Bingöl ve Gaziantep teşkilatlarının parti tüzüğünün 34, 52 ve 54. maddeleri uyarınca feshedildiğini kamuoyuna duyurdu.

Yalçın, her iki il için yeni görevlendirmeleri de şu şekilde açıkladı:

Bingöl İl Başkanlığı: Emin Varan atandı.

Gaziantep İl Başkanlığı: Mehmet Sait Kılıç atandı.

Perde arkasında istifa etkisi mi var?

Parti genel merkezi fesih gerekçelerine dair resmi bir açıklama yapmasa da, siyasi kulisler 27 Mart’ta MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’e işaret ediyor. Özellikle görevden alınan İstanbul İl Teşkilatı’nın bazı kademelerinin Yönter’e açık destek vermesi, sürecin bir "tasfiye ve sadakat" operasyonu olduğu iddialarını güçlendiriyor.

Fesih dalgası 11 ile ulaştı

Son haftalarda MHP’de sırasıyla; İstanbul, Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Muğla ve Ardahan il teşkilatları kapatılarak yeni yönetimler atanmıştı. Bugün gelen Bingöl ve Gaziantep haberleriyle birlikte, yönetimi düşürülen il teşkilatı sayısı 11’e yükselmiş oldu.