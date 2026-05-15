  MHP'de fesih dalgası sürüyor: Bir il ve ilçe teşkilatları daha feshedildi!

MHP’de teşkilat revizyonu devam ediyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta il ve 13 ilçe teşkilatının parti tüzüğü gereği feshedildiğini açıkladı. 6 Nisan’da İstanbul ile başlayan süreçte feshedilen il teşkilatı sayısı 13’e yükselirken, Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay getirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) nisan ayından bu yana süregelen teşkilat kapatma kararlarına bir yenisi eklendi. Partinin Isparta il teşkilatı ile birlikte 13 ilçe teşkilatı genel merkez kararıyla tamamen feshedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta teşkilatlarına yönelik operasyonu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yalçın, Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organlarının, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedildiğini bildirdi. Alınan bu kararın ardından Isparta İl Başkanlığı koltuğuna vakit kaybetmeden Osman Gülay atandı.

MHP Genel Merkezi'nin teşkilatları yeniden yapılandırma süreci 6 Nisan tarihinde İstanbul İl Teşkilatı’nın feshiyle fitili ateşlenmişti. Isparta'nın da eklenmesiyle birlikte son dönemde kapatılan il teşkilatı sayısı 13’e yükselmiş oldu.

Parti tüzüğü kapsamında yürütülen bu geniş kapsamlı revizyon sürecinde daha önce; İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep ve Malatya il teşkilatları da benzer kararlarla feshedilmişti. MHP yönetiminin bu kararları, teşkilat yapısında tüzüğe dayalı yeni bir yapılanmanın işareti olarak değerlendiriliyor.

