MHP'de sular durulmuyor! Bir ayda 13'üncü il feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Malatya İl Teşkilatı'nın resmen feshedildiğini duyurdu. 6 Nisan'da İstanbul ile başlayan ve kısa sürede 12 ile yayılan fesih süreci kapsamında Malatya'da da yönetim tamamen değiştirildi. Parti tüzüğünün ilgili maddelerine dayanarak alınan kararın ardından, Malatya İl Başkanlığı koltuğuna Turgay Şengönül atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, teşkilat yapısındaki yeniden yapılandırma sürecine hız kesmeden devam ediyor. Son dakika gelişmesi olarak duyurulan kararla, MHP Malatya İl Teşkilatı tamamen feshedildi. Karar Semih Yalçın’dan Geldi MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, fesih kararının parti tüzüğüne dayandığını belirtti. Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "MHP Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiştir. Aynı yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Sayın Turgay Şengönül atanmıştır." Bir Ayda 12 İl Teşkilatı Dağıtıldı MHP kulislerinde "tasfiye" olarak yorumlanan süreç, 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile fitili ateşlemişti. Malatya'nın da eklenmesiyle birlikte, son bir ay içerisinde toplam 12 il başkanlığı ve yönetimi görevden alınmış oldu. Feshedilen illerin tam listesi ise şu şekilde: İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep ve son olarak Malatya. Yeni Başkan Turgay Şengönül Fesih kararıyla birlikte Malatya’da boşalan İl Başkanlığı koltuğuna vakit kaybetmeden Turgay Şengönül getirildi. Genel Merkez tarafından yetkilendirilen Şengönül’ün, kısa süre içerisinde yeni yönetim kurulunu oluşturarak göreve başlaması bekleniyor. Siyasi analistler, bu yoğun fesih dalgasının partideki stratejik bir yenilenme hamlesi olduğunu değerlendiriyor.