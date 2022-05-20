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MHP'de sürpriz istifa

MHP'de sürpriz istifa

MHP Söğüt İlçe Başkanı Ali Tekin, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söğüt İlçe Başkanı Ali Tekin istifa etti. Tekin, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ali Tekin, açıklamasında Söğüt’e hizmet etmenin kendisine nasip olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Etiketler Ali Tekin istifa mhp
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