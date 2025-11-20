MHP'den 55 bin canın katili, bölücü başı Öcalan için bir umut hakkı çıkışı daha

MHP lideri Bahçeli'nin geçen sene eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullan Öcalan için yaptığı çağrıda yer alan "umut hakkı" teklifini MHP'nin 2 numaralı ismi Feti Yıldız canlı yayında tekrar gündeme getirdi ve "Şartlar yüzde 100 gerçekleştiğinde de umut hakkının kullanılmasının da önü açılacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen yıl Ekim ayında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı bebek katili Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla başlayan yeni çözüm sürecinde atılacak yasal adımlar için çalışmalar devam ederken 1 yıldır Öcalan'a Bahçeli'nin "gerekirse umut hakkı tartışılmalı" çıkışı Öcalan serbest mi kalacak tartışmalarını beraberinde getirmişti.

O günden bu yana AK Parti'den "umut hakkı gündemimizde yok" açıklamaları gelmeye devam etse de ne DEM Parti ne de 50 bin canın katili, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan "umut hakkı"nı dilinden düşürmezken MHP'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" ifadelerini kullanmış ve “Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim. Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?” çıkışı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan da partisinin TBMM'deki grup toplantısında Bahçeli'nin bu çıkışına destek vermişti.

Ayrıca önceki gün gerçekleştirilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ardından da MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç, komisyonun Cuma günü toplanarak İmralı ziyareti için oylama yapılacağını açıklamıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan şimdi de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Yıldız, katıldığı Bengü Türk, yayınında şunları söyledi:

"İmralı'ya gidilecektir evet bunu net olarak söylüyorum, katılmayacak olan, heyete üye vermeyecek partinin de Cuma'dan önce kamuoyuyla sebeplerini paylaşması gerektiğini düşünüyoruz.

İmralı’ya gidilip gidilmeme konusu bu haftanın konusu değil, 3 haftadır gündeme geliyor. Kendi aramızda grup başkanları olarak bu konuda Meclis Başkanı’nın başkanlığında görüşmeler yapıyoruz. Sonunda mutabakata varıldı. Yani cuma günü oylamasını yapalım dedi, yapılacak. Oylama için 3'te 2 çoğunluğa ihtiyaç var. Bu sayı da yeterli şu anda, AK Parti’nin, DEM’in, MHP’nin ve diğer grubu bulunan partilerin. CHP'nin yarın henüz toplanıp karar vereceği göz önüne alınırsa diğer partilerin sayısı buna yetiyor.

Onun için bana sorulduğunda da kararın gitme yolunda olacağı konusunda net olarak konuştum.Fazla uzatılmadan birkaç gün içinde İmralı Adası’na gidilip terör örgütü kurucusunun beyanları alınır, söyleyecekleri dinlenir, dönülüp gelinir. Burada yapacağımız şey 45 yıl terör örgütü yönetmiş kişinin, herkesi dinlediğimiz bir ortamda onun da bu konudaki son beyanlarının alınmasından ibarettir. Oraya gidilip herhangi bir konunun alıp verme, pazarlık ya da benzer şeyler yapılacak değildir."

Yıldız aynı programda ‘infaz düzenlemesi’ ve ‘umut hakkı’na ilişkin şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye konusunda MHP ile AK Parti konusunda en ufak bir fikir ayrılığı yoktur. Benim peşinen bir şey söylemem uygun düşmez. Elbette düzenleme olacaktır. Başından beri söylediğimiz gibi bir infaz düzenlemesi şart. Liderimizin şarta bağlı olarak söylediği umut hakkı, şartlar yüzde 100 gerçekleştiğinde de umut hakkının kullanılmasının da önü açılacaktır.”

Bahçeli, Öcalan'a umut hakkı için şartını açıklamıştı

"Hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024 tarihinde partisinin TBMM grup toplantısnda "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı.

Umut hakkı nedir ?

Umut hakkı, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlünün serbest kalma imkanının tanınması hakkı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kişilerin, belli bir süreden sonra toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için verilen bir hak.

Umut hakkı, kişinin yeniden özgürlüğüne, topluma kavuşma umudunu korumasını sağlar. Bütün ülkeler, hukuk sistemlerinde bir düzenlemeye giderek umut hakkını hukuk sistemlerine entegre etmeye çalışmıştır.

Umut hakkı, ölüm cezasının kaldırılma eğilimiyle birlikte ortaya çıktı. İlk düzenlemelerde, ağır suçlardan mahkum olanların erken tahliye olanağının ortadan kaldırıldığı düzenlemeler yapıldı.

Müebbet hapis cezaları, mahkumların hayatları boyunca devam edecek şekilde düzenlendi. Bu durumda, mahkumların salıverilme imkanı olmuyordu.

Ancak buna rağmen 'insan hakları hukukunun' etkisi ile müebbet hapis cezası mahkûmlarının da cezalarının belirli bir süresi infaz edildikten sonra tahliye olmalarının önü açıldı. Bu hakka ise 'umut hakkı' adı verildi.

Umut hakkı ilk olarak Alman Federal Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ortaya çıktı. Ömür boyu hapse çarptırılan kişlerin kişiliklerindeki gelişim göz ardı edilerek mahkûmların bir gün özgür kalma umutları tamamen ellerinden alındığında; devletin insan onurunun özüne ağır bir darbe vurmuş olacağına dikkat çekilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), umut hakkını insan onuru ve insanlık dışı muamele yasağı kapsamında değerlendirir. Örneğin, mahkumların cezasının belirli aralıklarla gözden geçirilmesi gerektiği ve salıverilme umudundan yoksun bırakılmanın insan hakları ihlali sayılabileceği kararlarıyla dikkat çekmiştir.