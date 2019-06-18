  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Haziran 2019 12:17

MHP'den af bekleyenleri heyecanlandıran paylaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi. MHP liderinin araba kullanırken dinlediği şarkı ise af bekleyenleri heyecanlandırdı.

A+ A-

Klasik otomobillere olan ilgisi bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerikan yapımı klasik otomobiliyle Ankara turu attı. Yolculuğu boyunca en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur’un ‘Mahkumların Duası’ şarkısını dinleyen Bahçeli, otomobilini Anadolu Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde sürdü.

Bahçeli, yolda kendisini görerek bozkurt işareti yapan Ankaralılara selam vermeyi de ihmal etmedi.

AF BEKLEYENLERİ HEYECANLANDIRDI

MHP liderinin araba kullanırken dinlediği şarkı ise af bekleyenleri heyecanlandırdı.

mhp , devlet bahçeli , paylaşım , af
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM