MHP'den Berberoğlu açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, gazeteci kimliğine sahip bir milletvekilinin tutuklanmasının üzücü olduğunu ifade ederken, CHP'nin de dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğine destek verdiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Bu anayasa değişikliğiyle dokunulmazlıkların kaldırılması süreciyle başlayan yargı safahatının bir sonucu olarak değerlendiriyoruz" dedi.

'CHP'NİN EVET OYU VEREREK SÜRECİ BAŞLATAN AKTÖRLERDEN BİRİ OLDUĞUNU DİKKATE ALMAK LAZIM'

"Gazeteci kimliğine sahip bir milletvekilinin tutuklanması elbette üzücüdür" diyen Akçay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnız bu anayasa değişikliği yapılırken siyasi partilerinin başta liderlerinin ve sözcülerinin sözlerini hatırlayacak olursak ve bu dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasında CHP'nin de 'Evet' oyu vererek süreci başlatan aktörlerden birisi olduğunu da dikkate almamız gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla yargı süreci de tamamlanmış değil. Dileriz o nihai süreçte Enis Berberoğlu aklanır ve ceza almaktan kurtulur. "

'ÇOK CİDDİ BİR İSNAT SÖZ KONUSU YARGI SÜRECİ BAKIMINDAN'

MHP'li Akçay, gazetecilerin "Temyiz aşaması beklenmeden bir milletvekilinin tutuklanması tartışılıyor" sözlerini üzerine de, "Bunlar tartışılır, hepsi tartışılır. Fakat çok ciddi bir isnat söz konusu yargı süreci bakımından" dedi.