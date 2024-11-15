MHP'den dördüncü ''vakit tamam'' mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin ardından MHP'den dördüncü "vakit tamam" paylaşımı geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıya dönük tartışmalar devam ediyor. Tartışmalar sürerken MHP’den ‘yalnızlık’ ve ‘vakit tamam’ temalı paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı. Devlet Bahçeli ile Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığında görüştü. Bugün de MHP’den dördüncü “Vakit tamam” paylaşımı geldi.

Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; VAKİT TAMAMDIR SÖZ KONUSU VATANDIR" ifadeleri yer aldı.