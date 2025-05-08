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MHP'den kafa karıştıran Sedat Peker hamlesi

MHP'den kafa karıştıran Sedat Peker hamlesi
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MHP'nin 2 numaralı ismi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in görüntülerini alıntıladı.

Yurt dışında firari olarak bulunan Sedat Peker'in yer aldığı ve "Zamanı var, acelesi yok" notuyla paylaşılan bir videoyu Yönter de alıntılayarak paylaştı.

Görüntülerde Peker'in Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde İstanbul Boğazı'na baktığı anlar yer alırken, Yönter paylaşımına "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes, baki heves…" diye yazdı.

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Etiketler izzet ulvi yönter sedat peker MHP memleket
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