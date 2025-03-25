MHP'den Özel'e ''yargılanacaksın'' iması: ''Yaman bir demokrasi ve hukuk imtihanı bekliyor''

Bir süre önce DEM Parti'nin İmralı heyetini TBMM'de ağırlarken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın terörist başı için "sayın Öcalan" dediği anda 'başını öne eğdiği anlarla gündem olan MHP'nin 2 numaralı ismi olan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP'nin üzerine şaibe ateşi düşmüştür" diyerek, "CHP'yi yaman bir demokrasi ve hukuk imtihanı beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’ın, “CHP’nin Hukuk ve Demokrasiyle İmtihanı” hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, CHP'nin en büyük metropoldeki belediyelerinde ayyuka çıkan hukuksuzluk ve yolsuzlukların araştırılması için bağımsız yargı erkinin devreye girmesi sonrasında, CHP yönetiminin sahneye koyduğu antidemokratik tiyatroyu millet olarak büyük bir ibret ve hayretle seyretmekteyiz. Son gelişmeler karşısında üzerinde şüphe ve şaibe bulutlarının yoğunlaştığı CHP'de yönetim, vakur bir duruş gösterememiş, güya uğradığı haksızlığın üzerini gürültü ve kaosla örtmek istiyormuşçasına bir tutum takınmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, CHP'nin "usulet ve suhuletin hakim olduğu bir politikayla karşılık vermek yerine, huşunet ve şiddeti tercih ettiğini" belirterek, CHP'yi "bir telaş ve vehim dalgasının kapladığı" aktardı.

CHP yönetiminin, partiye dönük suçlama ve iddiaların varabileceği yeri hesaplamadan, peşinen şiddetli bir tepkisellik sergilediğini kaydeden Yalçın, "Partiyi bu derin açmaza, suçlamaların ve şaibelerin odağındaki CHP’li belediyeler tarafından atılan devasa yanlış adımlar sürüklemiştir" görüşünü paylaştı.

Semih Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"CHP yönetimi de Türkiye seçimlerini yeni yapmış ve millet icra görevini henüz vermişken, durduk yerde bir seçim ve Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi çıkararak parti içindeki dalgalanmaları körüklemiştir. Yangından mal kaçırmak istercesine Cumhurbaşkanı adayı tespitinde acele etmek, sadece parti üzerindeki vesayetin gölgesini koyulaştırmakla kalmamış, aynı zamanda derin şüpheleri CHP'nin üzerine çekmiştir. CHP'nin üzerine vesayet gölgesi, belediyeler dahil, bütün örgütlerine de şaibe ateşi düşmüştür. Buna rağmen CHP, kendini temize çıkarmak ve seçmenlerinin hür iradesini vukufla temsil etmek söyle dursun, büsbütün vesayetin prangasına bağlanmaya çalışmıştır.

CHP yönetiminin acemiliklerinden, iş bilmezliklerinden, siyasi toyluklarından bu partinin seçmeni de üyesi de rahatsızdır. Her ağızlarını açtıklarında Türkiye'de hukukun siyasallaştığından, hukukun üstünlüğünü tesis etmek gerektiğinden söz eden CHP sözcüleri ise belediyelerinde yaşananlar karşısında çözümü sokakta, şiddet eyleminde aramaktadır. CHP sözcüleri, parti büyük ve çetrefil sorunların anaforuna yuvarlanınca, sözün hükmünü ve değerini bitirmiş, çözüm yollarını daha başından tüketmiştir. CHP sözcülerinin İstanbul'daki belediyelerle ilgili yargının hukuki tasarrufları dolayısıyla iktidarı suçlaması da boşunadır."

CHP'nin kendi iç kavgalarının ceremesini çektiği iddiasında bulundan Yalçın, "CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların araştırılmasını isteyenler, CHP'den şikayetçi olanlar, aynı camianın mensuplarıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu acı gerçeği hasır altı etmek istercesine topu taca atmakta, konuyla hiç ilgisi olmayanları iftira ve itham bombardımanına tutmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları kaydetti:

"Özel, hukuk önünde hesap vermeyi değil, çatışarak kazanç sağlamayı tercih etmektedir. CHP'yi acemice, beceriksizce yöneten Özgür Özel, partiye darbe yapıldığı bahanesiyle toplumsal barışa, halkın huzuruna darbe vurmaktadır. Özel, belirsizlik ve karamsarlık atmosferi yaratarak hassas ekonomik dengeleri bozmak, belediyelerinin işlediği suçların acısını halktan çıkarmak niyetindedir. CHP'nin başı, demokrasinin nimetlerinden yararlanmak dururken, gayrimeşru eylemi, sokağı, gerginliği ve kavgayı yeğlemektedir."

Özgür Özel'in, mahkemeleri adalete davet etmek, hukukun üstünlüğü ilkesinin takipçisi olmak dururken, kalabalıkları sokağa davet ettiğini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partilileri sokağa çağırması haklılığından değil, korkusundan ve kuşkusundandır. Çünkü CHP'yi yönetenlerin abdestlerinden de namazlarından da şüphesi vardır. Özgür Özel, haberlere konu olan yolsuzluk, rüşvet, iltimas, teröre dolaylı hizmet gibi partili belediyelere dönük iddiaların boşa çıkacağından emin değildir. CHP'li belediyelerin aklanacağından şüphesi vardır."

Açıklamasında yurt çapındaki eylemlerde çok sayıda polisin yaralandığı, milletin huzurunun bilerek kaçırıldığı ve CHP'nin fırsatçı marjinal gruplara teslim olduğu ifadesini kullanan Yalçın, şunları dile getirdi:

"İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tutuklanmasından sonra ise yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Bugünden itibaren, CHP'yi yaman bir demokrasi ve hukuk imtihanı beklemektedir. Bundan sonra CHP yönetiminden beklenen, soğukkanlı, serinkanlı, vakur ve demokrat bir tutum sergilemektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de vurguladığı üzere CHP, yargı kararlarına saygılı olmak zorundadır. CHP, her zaman yaptığı gibi vesayeti, şiddeti, halkın huzurunu dinamitlemeyi, sokakları ateşe vermeyi mi sürdürecektir, yoksa sağduyuyu ve itidali mi tercih edecektir. Hep birlikte göreceğiz."

MHP olarak gelişmelerin takipçisi olacaklarının altını çizen Semih Yalçın, demokrasiye hayat veren hassas dengelerin korunması, Cumhuriyet'in büyük birikiminin heba edilmemesi ve hukukun üstünlüğünün muhafazası konusundaki çabaları sabırla sürdüreceklerini vurguladı.

Yalçın, "Unutulmamalıdır. Başka Türkiye, başka Türkiye Cumhuriyeti yoktur. Bütün siyasi partilere düşen görev; demokrasimiz ve Cumhuriyet'imizin ilelebet yaşatılması hususunda ilkeli, kararlı ve hepsinden de önemlisi sorumlu davranmaktır" ifadesini kullandı.