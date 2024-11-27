MHP'den yeni açıklama: ''Bahçeli tehdit etmedi''

MHP'li İsmet Büyükataman, CHP Lideri Özgür Özel'in 'tehdit' söylemlerine ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi, Halk TV'nin yalanlarına ve CHP'nin Cumhuriyetimizi hedef alan bölücü söylemlerine asla geçit vermeyecektir" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazetecilere yönelik tehditkar açıklamalarının ardından, MHP'den geri adım geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partilerinin kimseyi tehdit etmediğini savundu.

Devlet Bahçeli, dün Meclis’te yaptığı konuşmada, Halk TV başta olmak üzere bazı medya organlarını ve yorumcuları hedef alarak, "TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, Halk TV patronlarını tek tek not aldık. Zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından grup toplantısında tepki gösteren Özel, "Basını tehdit edemezsiniz. Önlerinde ve arkalarında biz varız. Eğer bir gazetecinin saçının teline zarar gelirse, milletimiz bilsin ki sorumlusu Bahçeli'dir" ifadelerini kullandı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ise Bahçeli'ye, "İtibar suikastı yapmak bizim kültürümüzde yok. pusu kültüründen gelmiyoruz" cevabını verdi.

MHP'DEN GERİ ADIM

MHP'li Büyükataman, yazılı açıklamasında partilerinin gazetecilere yönelik tehditlerde bulunmadığını savunarak şunları kaydetti:

"Şunu herkes iyi bilsin, Milliyetçi Hareket Partisi kimseyi tehdit etmemiştir ve meslek onuruna sahip çıkan, işini hakkıyla yapan tüm basın mensuplarının yanındadır. Fakat partimiz ve siyasi duruşumuzla ilgili yalan haber yapmayı alışkanlık haline getirenlere, mesnetsiz iddialarla Sayın Genel Başkanımızın siyasetini çarpıtarak iftira kampanyası düzenleyenlere de her zaman söylenecek sözümüz vardır. Milliyetçi Hareket Partisi, Halk TV'nin yalanlarına ve CHP'nin Cumhuriyetimizi hedef alan bölücü söylemlerine asla geçit vermeyecektir."