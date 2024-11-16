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MHP'den yine aynı saatte, yine aynı ''vakit tamam'' paylaşımı

MHP'den yine aynı saatte, yine aynı ''vakit tamam'' paylaşımı
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MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımları devam ediyor. MHP 4 gündür sürdürdüğü "vakit tamam" paylaşımlarına bugün aynı saatte 5'incisini de ekledi.

MHP 'vakit tamam' paylaşımlarına 5'ncisini ekledi. Bu kez yapılan paylaşımda, "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; VAKİT TAMAMDIR SÖZ KONUSU VATANDIR" ifadeleri yer aldı. 

MHP'nin resmi X hesabından beş gündür, aynı saatlerde 'Vakit tamamdır' paylaşımında bulunması dikkat çekti.

MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımlarının ilki bir video ile 12 Kasım Salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri yer almıştı. Dün yapılan ikinci paylaşımda "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" denilmişti.  

 

Etiketler MHP vakit tamam Devlet Bahçeli
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