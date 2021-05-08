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MHP'li belediyede milyon TL'lik yolsuzluk iddiası

İçişleri Bakanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve bazı yöneticilerin görevi kötüye kullanma iddialarına ilişkin soruşturma izni verdi.

EgedeSonsöz gazetesinin haberine göre Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Geri Dönüşüm Üretim A.Ş. üzerinden belediyenin aylık 1 milyon lira kamu zararına uğratıldığı ve 150 milyon lira değerinde olduğu öne sürülen şirketin, değerinin altına bir yata satılması üzerine yöneticilerin görevi kötüye kullanma iddiası üzerine soruşturma izni verildiği öğrenildi.

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