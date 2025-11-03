MHP'li belediyeden ''yolsuzluk soruşturması'' açıklaması

Afyonkarahisar’ın MHP’li Bolvadin Belediyesi hakkında ''yolsuzluk soruşturması'' başlatıldığı iddiaları üzerine belediyeden açıklama geldi.

Afyonkarahisar'ın MHP'li Bolvadin Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldığı öne sürüldü. Belediyeden yapılan açıklamada ise, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve yapılan işlemin rutin bir denetim olduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Belediyemizde yapılan rutin denetim, bazı çevrelerce kasıtlı biçimde "yolsuzluk soruşturması" olarak yansıtılmaya çalışılmıştır.

Oysa bu süreç, yalnızca Bolvadin'de değil, tüm belediyelere uygulanan olağan bir denetimdir.

Ne yazık ki, üretmek yerine iftirayı siyaset sananlar, bu durumu çarpıtarak kamuoyunu yanıltma çabasına girmiştir.

Bu tür manipülasyonlar, Bolvadin halkının ferasetine yapılmış bir hakarettir.

Gerçekler ise meydandadır:

Bolvadin, altyapıdan sosyal destek hizmetlerine, şehir estetiğinden planlı kentleşmeye kadar son yılların en güçlü hizmet dönemini yaşamaktadır.

Biz tartışmayız, hizmet ederiz.

Çünkü biz, Bolvadin'e laf değil; değer kazandırmanın derdindeyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."