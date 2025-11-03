  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MHP'li belediyeden ''yolsuzluk soruşturması'' açıklaması

MHP'li belediyeden ''yolsuzluk soruşturması'' açıklaması

MHP'li belediyeden ''yolsuzluk soruşturması'' açıklaması
Güncelleme:

Afyonkarahisar’ın MHP’li Bolvadin Belediyesi hakkında ''yolsuzluk soruşturması'' başlatıldığı iddiaları üzerine belediyeden açıklama geldi.

Afyonkarahisar'ın MHP'li Bolvadin Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldığı öne sürüldü. Belediyeden yapılan açıklamada ise, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve yapılan işlemin rutin bir denetim olduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Belediyemizde yapılan rutin denetim, bazı çevrelerce kasıtlı biçimde "yolsuzluk soruşturması" olarak yansıtılmaya çalışılmıştır.

Oysa bu süreç, yalnızca Bolvadin'de değil, tüm belediyelere uygulanan olağan bir denetimdir.

Ne yazık ki, üretmek yerine iftirayı siyaset sananlar, bu durumu çarpıtarak kamuoyunu yanıltma çabasına girmiştir.

Bu tür manipülasyonlar, Bolvadin halkının ferasetine yapılmış bir hakarettir.

Gerçekler ise meydandadır:

Bolvadin, altyapıdan sosyal destek hizmetlerine, şehir estetiğinden planlı kentleşmeye kadar son yılların en güçlü hizmet dönemini yaşamaktadır.

Biz tartışmayız, hizmet ederiz.

Çünkü biz, Bolvadin'e laf değil; değer kazandırmanın derdindeyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

text-ad
Etiketler MHP boldavin belediyesi yolsuzluk soruşturması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü ekonomistten altını olanlara ve almak isteyenlere kritik uyarı Ünlü ekonomistten altını olanlara ve almak isteyenlere kritik uyarı Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! Türk tiyatrosunun efsane ismi hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun efsane ismi hayatını kaybetti Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı Süper Lig'in en agresif futbolcusu belli oldu: Zirvede o var! Süper Lig'in en agresif futbolcusu belli oldu: Zirvede o var! İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu Çanakkale Savaşları'nda ilk şehitlerin verildiği saldırının detayları ortaya çıktı Çanakkale Savaşları'nda ilk şehitlerin verildiği saldırının detayları ortaya çıktı Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı Balıkesir'de bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi Balıkesir'de bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi
Kadın gazeteciye öldüresiye saldırı: ''Yoldan geçenler kurtardı, yoksa öldüreceklerdi'' Kadın gazeteciye öldüresiye saldırı: ''Yoldan geçenler kurtardı, yoksa öldüreceklerdi'' İçiyle, dışıyla, teknolojisiyle bambaşka bir Toyota Corolla ortaya çıktı! İçiyle, dışıyla, teknolojisiyle bambaşka bir Toyota Corolla ortaya çıktı! Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Son yılların en sert kışı geliyor: Türkiye kara gömülecek! Son yılların en sert kışı geliyor: Türkiye kara gömülecek! Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Vatandaş şikayet etti, polis aracına ceza kesildi! Vatandaş şikayet etti, polis aracına ceza kesildi! Konut kredisi faizleri 2 yılın dibinde! İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi Konut kredisi faizleri 2 yılın dibinde! İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Güllü kimden şiddet gördü? KADES kayıtları ortaya çıktı Güllü kimden şiddet gördü? KADES kayıtları ortaya çıktı