MHP'li belediyeye icra şoku

Adana'da Karaisali Belediye Başkanı MHP'li Saadettin Aslan'ın başkanlığını yaptığı belediye icra şoku.

Karaisalı Belediyesi'ne ait Adana yolu üzerinde 4 bin 95 metrekare alanda aktif olarak faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu icra ile satışa çıkarılıyor.

Açık artırma ile satışa çıkan akaryakıt istasyonunda tüm makine-teçhizat ve bilirkişi raporunda yer alan idari bina ile eğitim binası da bulunuyor.

Kucuksaat.com'un haberine göre, Karaisalı Belediyesi İcra Dairesi tarafından hazırlanan raporda 4 bin 95 metrekare arsanın değerinin 6 Milyon 421 Bin 661,50 TL görülüyor.

2. dönemde seçimi yeniden kazanan Karaisalı Belediye Başkanı MHP'li Saadettin Aslan'ın konu ile ilgili açıklama yapması beklenirken, iddialara göre önümüzdeki günlerde Karaisalı Belediyesi'ne ait taşınmazların satışı devam edecek.