MHP'li Enginyurt'tan Kızılay Başkanı'na çok sert tepki !

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a ağır eleştirilerde bulunarak istifaya çağırdı.

Başkentgaz tarafından, Ensar Vakfı’na Kızılay aracılığıyla 8 milyon Dolar tutarında bağış yapıldığına ilişkin iddiaların ardından tartışmalar sürüyor.

MHP’Lİ VEKİLDEN KINIK’A, “DERHAL İSTİFA ET” ÇAĞRISI

Şartlı bağış tartışmalarının odak noktasındaki isim Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın vergi kaçırmak isteyen şirketlere aracılık yaptıklarına ilişkin iddiaları yalanlaması, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’u ikna etmedi. MHP’li vekil Kızılay Başkanı Kınık’a ağır eleştirilerde bulunarak, “Derhal istifa et “ çağrısında bulundu.

“SUÇ İŞLEYEN KEREM KINIK HESAP VERMELİDİR”

Cemal Enginyurt, Kızılay Başkanı’nın hukuka aykırı, yanlış işlerin altına imza attığını vurgulayarak, Kerem Kınık hakkında soruşturma açmaları için savcıları göreve davet etti.

Kızılay’ın aldığı bağışların başka bir yere bağışlanmasının izahı olamayacağına dikkat çeken MHP’li Enginyurt, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Devlet babanın en önemli kuruluşlarından biri olan Kızılay’ın asla yıpratılmaması, tartışmalara konu edilmemesi gerekir. Yanlış işlerin altına imza atan Kızılay değil, Kızılay Başkanı Kınık’tır. Kızılay Başkanının, başka yerlere yardım yapması ticaret hukuku ve vergi yasalarına aykırıdır. Kerem Kınık suç işlemiştir, Türkiye Cumhuriyeti savcıları derhal soruşturma açmalı ve Kınık bunun hesabını vermelidir.

Kızılay’ı zedelersek, Kızılay’a dil uzatırsak yaralarsak, bu milletin yardım, bağış duygularını zedeler, bu milletin göz bebeği kuruluşa haksızlık, yazık etmiş oluruz . Türk Kızılay’ı ayrıdır, Kerem Kınık ayrıdır, istifa etmelidir, hakkında soruşturma açılmalıdır. “

Kızılay’ın aldığı bağışları hiçbir yere bağışlama hakkı yoktur. Bunun tartışılacak ve konuşulacak bir yanı yoktur, izahata da ihtiyacı yoktur. Kızılay başkanı Kerem Kınık vergi suçu işlemiştir, hesabını da vermelidir."

Cemal Enginyurt ayrıca KRT'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk Kızılay'ı kesinlikle yıpratmamalı, Türk Kızılay'ı kesinlikle insanların gözünden düşürecek söylemlerden uzak durmalıyız. Değişik zamanlarda birçok çok iyi kurumun başındaki birçok yanlış kişi zarar vermiş ve bedelini ödemiştir. 8 milyon dolarlık bir bağışın Ensar Vakfı'na gönderilmesini vergiden kaçınmak olarak ifade edecek birisi, dünyanın herhangi bir ülkesinde olmuş olsaydı hemen tutuklanmış, vergi kaçakçılığından en az 10 yıl hapis alırdı. Türkiye'de de bunun adı vergi kaçakçılığı, tutuklanması gerekir. Bu vergi kaçakçılığı ve bizim yasalarımıza göre bu suç. Kerem Kınık derhal tutuklanmalıdır. "