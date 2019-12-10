MHP'li il başkanı için çarpıcı iddia !

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yaklaşık bir yıl önce bir otelin ruhsatını çıkarttırabileceğini söyleyerek Bahadır isimli bir vatandaştan 30 bin lira para aldığı iddia edildi.

Ünlü tarafından mağdur edildiğini iddia eden vatandaşın MHP İl Sekreteri İzzet Erdem ile il binasında yaptığı özel görüşme şahsi cep telefonundan kayda alındı. Aradan aylar geçmesine rağmen Ünlü’den 30 bin lirayı geri alamadığını iddia eden vatandaşın çektiği video sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

"İL BAŞKANI VALİYE LİSTE VERİR, CHP HARİÇ"

Kocaeli yerel medyasında gündeme gelen olayda, İzzet Erdem’in Aydın Ünlü’nün adını vermeden Ünlü’den söz ettiği, parayı vatandaşa geri ödeyecekleri yönünde oyalama taktiği yaptığı görülürken, MHP İl Başkanı Ünlü’nün, isteyene silah ruhsatı ayarlamak için de kurumlarla nasıl işbirliği yaptıklarını, silah ruhsatı karşılığında vatandaşlardan 15 bin lira para aldıklarına ilişkin konuşması da videoda yer alıyor. İzzet Erdem, 15 bin liraya ruhsat masraflarının dahil olmadığını, bu paranın sadece aracılık hizmeti için alındığını ifade ettiği de görülüyor. MHP’li Erdem, Cumhur ittifakı ortağı olmanın nimetlerinden yararlanarak, silah ruhsatı almanın Ünlü için zor olmadığını ise “İl başkanı (Aydın Ünlü) liste yapar, Vali’ye verir, hepsi için konuşuyorum ama CHP hariç” ifadelerini kullanıyor.