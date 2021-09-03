MHP’li isim, AK Patili ismi şikayet etti: ''Benzin istasyonu kaçak''

Elazığ Belediyesi’nin MHP’li meclis üyesi Behçet Hikmet Susmaz, AK Partili meclis üyesi Mehmet Tügen’e ait benzin istasyonun yanına yapılan ek tesisin kaçak olduğunu öne sürdü.

Elazığ Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında gündem dışı söz alan MHP’li belediye meclis üyesi Behçet Hikmet Susmaz, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi’nde AK Partili meclis üyesine ait akaryakıt istasyonun yanındaki ek tesisin kaçak olduğunu iddia etti.

Gazeteduvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre yaptığı konuşmada, AK Partili Tügen’in ek tesis için getirdiği iki teklifi sebepsiz yere komisyondan geri çektiğini belirten Susmaz, “Böyle bir şey olamaz. 15 gün içinde bu dosyalar görüşülecek; lehte ve aleyhte, müspet ve menfi cevabı verilecek. Karar verilmesi ve neticelendirilmesi lazım. Dosyaların geri çekilmesinden vazgeçilmesi lazım” diyerek tepki gösterdi.

‘MECLİSTEN GEÇMİŞ GİBİ ORADA TESİS YAPIYOR’

AK Partili Tügen’in ‘meclisten geçmiş gibi tesis yaptığını' belirten Susmaz, şöyle konuştu: “2016 yılında akaryakıtla ilgili yasal olmayan bir imar planı yapılmış. Konut alanı orası. Seçime üç ay kala imar tadilatı yapılmış, biz o zaman da karşı çıktık. Orası akaryakıt alanı olarak ilan edilmiş, işlenmiş. Bu akaryakıt alanının ölçüleri, ebatları yönetmeliklere uygun değil. Ondan sonra imar tadilatı teklifi gelmiş. Teklif meclise gelmeden geri çekilmiş. Ondan sonra yandaki parseli satın almış. Yandaki parselle ilgili bir teklif getirmiş. Bu yandaki parselle ilgili de daha meclise gelmeden, görüşülmeden burada tesis yapmış. Yolları yapılmış benzin istasyonunun. Dolgular ve asfalt yapılmış. Şimdi oraya helikopter iner. Orada günlerce iş makinaları çalışmış. Meclis üyesi olmanın avantajları bunlar herhalde. İyi kullanılmış bu avantajlar. Ondan sonra yanındaki ‘satın aldım’ dediği yeri de akaryakıt istasyonuna katmak istemiş. Tadilat teklifi yapmış, teklif daha meclis gelmeden yine geri çekmiş. Ve bu arkadaşımız meclisten geçmiş gibi orada tesis yapıyor.”

‘BİRLİKTE YIKARIZ’

Susmaz’ın konuşmasının ardından konuşan AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise “Teyitli bir bilgi mi? Sonra mahcup olmayasınız? İkinci arsa ile alakalı bizim herhangi bir imalat yapıldığına dair bir bilgimiz yok. Yarın teyit ettiririz. Herhangi bir şey olmamışsa mahcup olmayasınız? Yol konusunda ben savunmasını yaparım ama ikinci arsa ile alakalı malumunuz. O arkadaşımız bizim meclis üyemiz. Bizim meclisin grubunda ikinci arsası ret edilmiş. Mecliste ret edilmemiş. Bizim AK Parti grubu, ikinci arsanın akaryakıt istasyonu işlenemeyeceğine dair grup kararı almışız. Ondan dolayı da geri çekmişiz” diye konuştu. Susmaz’ın “O zaman ret olsun sayın başkanım. Vatandaşın teklifleri meclise gelip ret oluyor da meclis üyesinin teklifi niye gelip ret olmasın?” açıklamasının ardından Şerifoğulları, “Hem dosya ret olur, hem gider yıkarız. Birlikte yıkarız. Hiç sıkıntı yok” ifadelerini kullandı. Susmaz'ın açıklamasının ardından inceleme yapan Şerifoğulları, yapılan yerle ilgili tutanak tutulduğunu söyledi.

‘HELAL TİCARET, İBADETTİR’

Tügen, sosyal medya hesabı Twitter’dan 23 Ağustos tarihinde şu paylaşımda bulunmuştu: “Helal ticaret, ibadettir” düsturu ile, kaliteli ve güvenli, memnuniyet oluşturma vizyonuyla açtığımız istasyonumuz, çok şükür faaliyete geçti. Kazasız, belasız, bereketli, şehrimize ve hemşehrilerimize yakışacak hizmet vermek, kuruluştan itibaren misyonumuzdur. Tüm hemşehrilerimizi bekleriz.”