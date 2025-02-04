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  3. MHP'li isim bebek katili Abdullah Öcalan'a ''sayın'' dedi!

MHP'li isim bebek katili Abdullah Öcalan'a ''sayın'' dedi

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Türkiye MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı ile yeni bir sürece girerken, Çorum İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısında MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü, bebek katili için "Sayın Öcalan" dedi.

Çorum İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda, CHP Grup Başkanvekili Sadettin Akgül, "Atatürk'ün askerleriyiz" diyen subayların ordudan ihraç edilmesini eleştirerek, Abdullah Öcalan’ın meclise getirilmek istenmesine tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü, Sadettin Akgül’e yanıt verirken Abdullah Öcalan’dan "Sayın Öcalan" diye bahsetti. 

Dölcü’nün bu ifadesi meclis salonunda dikkat çekti. Daha sonra Dölcü, dil sürçmesinden dolayı bu ifadeyi kullandığını söyledi.

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Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'la ilgili olarak MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak'ın katıldığı bir organizasyonda "Beyefendi" ifadesi kullanmıştı. Taytak daha sonra yaptığı açıklamada “Oradaki bir hanımefendiye hitap ederken ya da beyefendiden bahsederken beyefendi diye hitap edilir orada dilim sürçtü bizim için Abdullah Öcalan teröristtir.” ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Etiketler MHP abdullah öcalan PKK terörist grup başkanvekili
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