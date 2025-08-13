MHP'li isimden dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten bulunan Sedat Peker’e ilişkin yeni paylaşım yaptı.

Daha önce Sedat Peker’le ilgili bir video yayımlayan Yönter, o paylaşımında, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…” yazmıştı.

Yönter, sosyal medya hesabından, kendi fotoğrafı ile Sedat Peker’in eli göğsünde selam verdiği bir kareyi yan yana kolajlayarak paylaştı.

Paylaşımında herhangi bir açıklamaya yer vermezken, fotoğrafta Plevne Marşı'nı paylaştığı görüldü.