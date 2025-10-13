MHP'li isimden Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken açıklama

MHP''nin 2 numaralı ismi olan Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in ile yanyana olduğu bir fotoğraf paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı olduğu için Dubai'de yaşayan Sedat Peker'in Türkiye'ye geri döneceği iddiası gündemdeki yerini korurken MHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Kendisi ve Sedat Peker’in karesini paylaşan Yönter, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yönter mesajında, “Her şeyin bir vakti var. Elbet gelecek… Beklerim. Üzülenler de üzülecek. Ne diyordu söz? Gün gelecek, devran dönecek, herkes ektiğini biçecek” dedi.

Yönter'in paylaşımına, Ayna grubunun seslendirdiği "Ceylan" isimli şarkıyı eklediği görüldü.

İşte Yönter'in o paylaşımı: