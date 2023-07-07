MHP'li üst düzey isimden infaz kanunu açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından İnfaz Kanunu'nun değiştirilmesi için çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

TBMM tatile girmeden İnfaz Kanunu'nda Düzenleme yapılması çağrısında bulunan Yıldız, "5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler, 14/04/2020 tarihinde COVID-19 iznine gönderilmiş, çeşitli tarihlerde alınan kararlarla 31 Temmuz 2023 ‘e kadar uzatılmıştı. Temmuz ayı içindeyiz" diye yazdı.

"YENİ BİR İNFAZ KANUNU YAPMALIYIZ"

"Meclis tatile girmeden hakkaniyete uygun bir düzenleme getirmek görevimizdir" diyen Yıldız ayrıca "Açık cezaevinde bulunanlar ve izinde olanlar kadar kapalı cezaevinde bulunanlara eşit ve adil muamele yapmak anayasa gereğidir. Bina farkından dolayı farklı uygulamalar yapmak adalet duygusunu zedeler. Ceza Mahkemeleri tarafından verilen ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesi infaz hukukunun konusudur. Çeşitliliği ortadan kaldırmak için yeni bir İnfaz Kanununa ihtiyaç olduğu açıktır. Önümüzdeki dönemde yeni bir İnfaz Kanunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.