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  3. 16 Ocak 2018 21:31

MHP'li vekilden çocuk gelinler için flaş teklif

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, çocuk evliliklerine aracılık eden imamlar hakkında flaş bir teklifte bulundu.

MHP'li vekilden çocuk gelinler için flaş teklif
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MHP Aydın milletvekili Deniz Depboylu, çocuk evliliklerine aracılık eden imamların cezalandırılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Teklif ile, küçük yaştaki çocuklara dini nikah kıyan imam ve müftü gibi kişilere, 3-8 yıl arasında hapis cezası verilmesi isteniyor. Depboylu, TCK’da yapılacak bu değişiklik ile, çocuk evlilikleri ve çocuk istismarının önüne geçileceğini belirtti.

Depboylu, Medeni Kanun'da belirtilen yaş hadlerine uygun resmi nikah olmaksızın evlenme için dinsel tören yapan kişilere “Çocukların cinsel istismarı” nedeniyle ceza verilmesini istedi. Depboylu, Anayasa Mahkemesinin 27 Mayıs 2015'de TCK'daki ‘'Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında, 2-6 ay hapis cezası verilir” hükmünü iptal ettiğine de dikkat çekti.

MHP Milletvekili Depboylu, ‘'Çocuk evliliklerinde TCK'ya göre nikahlananlar ve ebeveynlerine ceza verilirken, olayı gerçekleştiren aracı kişilerin cezasız kalması, adaletli bir durum değildir. Bu kişilerin de cezalandırılması gerekir” dedi.

Sözcü

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