MHRS üzerinden akılalmaz vurgun: Hastane randevusu almak isterken parasından oldu!

Denizli'de 27 yaşındaki bir genç kadın arama motorunda en üstte çıkan sahte MHRS sitesine girerek 20 bin 843 TL dolandırıldı. "Geçmiş randevunuza gitmediniz, 227 TL cezanız var" yalanıyla kandırılan genç kadının hesabından 2 kez 227 dolar çekildi.

İnternet üzerinden hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar, arama motorlarına verilen sahte reklamların hedefi olmaya devam ediyor.

Denizli'de yaşayan 27 yaşındaki Z.K., Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden işlem yapmak isterken, arama sonuçlarında en üstte görünen sponsorlu sahte bir bağlantıya tıklayarak 20 bin 843 TL dolandırıldı.

"227 TL Ceza Borcunuz Var" Yalanıyla Ekrana Kilitlediler

Olay, Z.K.'nın cep telefonu tarayıcısından "MHRS randevu al" araması yapmasıyla başladı. Orijinal e-Devlet ve MHRS arayüzünün birebir kopyalandığı sahte siteye bilgilerini giren genç kadın, karşısında "Geçmiş dönemde randevuya gitmediğiniz için 227 TL ceza borcunuz bulunmaktadır" uyarısını gördü. Ekranda beliren uyarı mesajının kapatılamaması üzerine paniğe kapılan mağdur, sahte sisteme kredi kartı bilgilerini girdi.

Hata Mesajı Gösterip Dolar Üzerinden Para Çektiler

Z.K., telefonuna gelen onay kodunu girdiğinde sistem kasıtlı olarak "Hatalı kod girdiniz" uyarısı verdi. Genç kadın işlemi tekrarlamak için ikinci şifreyi de girdiğinde arka planda asıl vurgun gerçekleşti. Banka hesap hareketlerini kontrol eden Z.K., hesabından Türk Lirası değil, 227 dolar karşılığında (yaklaşık 10'ar bin TL) iki ayrı işlemle toplam 20 bin 843 TL çekildiğini fark etti.

"Sponsorlu Linkleri Kontrol Etmeden Tıklamayın"

Durumu fark eder etmez bankasını arayarak kartını bloke ettirdiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Z.K., yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Site uzantısına hiç dikkat etmedim, arama motorunda en üstte çıktığı için güvendim. Hata mesajı verirken meğer hesabımdan dolar çekiyorlarmış. Sosyal medyada paylaşınca İstanbulkart yüklemesinden tutun da pek çok alanda aynı reklam tuzağına düşen mağdurlar olduğunu gördüm. Herkesi site uzantılarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyorum."

Öte yandan mağdur kadının, dolandırıcılığı fark edip bankasından provizyondaki işlemin iptalini istemesine rağmen, transfer gerçekleşmediği gerekçesiyle talebinin banka tarafından reddedildiği öğrenildi. Uzmanlar, resmi kurum işlemlerinde arama motorlarındaki 'Sponsorlu' etiketine sahip sitelere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

İHA