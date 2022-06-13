Mide bulandıran görüntüler: Satın aldığı tavuğun içinden...

Van’da yaşayan bir vatandaşın aldığı tavuğun içinden kurt çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Van'da tavuk satın alan bir vatandaşın karşılaştığı tablo şoke etti. İçinden çıkanları sosyal medyadan paylaşan vatandaşın paylaştığı görüntü mide bulandırdı. Yaşanan olayda, Van’da oturan Yakup D. aldığı tavuğu eve gelince paketinden çıkardı. Tavuğun kötü koktuğunu fark eden Yakup D. dikkatle incelediğinde ise şaşkına döndü. Tavuğun içinde çürüme ve kurtlanma olduğunu fark eden Yakup D. durumu hemen sosyal medyaya taşıdı.

"SİMSİYAH KURT GÖRDÜM"

Bozuk ve kurtlu tavuğun fotoğrafını çeken Yakup D. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tavuk aldım. İki butta koku çürüme, birinde simsiyah kurt gördüm. Resimlerini çektim” dedi.

TAVUĞUN SATIN ALINDIĞI FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla alakalı merkezi Bolu’da bulunan firmadan açıklama geldi. Şikayete istinaden gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığını belirten firma, “Damızlık tavuk üretim prosesi ve şikayet ekinde göndermiş olduğunuz görseller incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir. Yaşamış olduğunuz durumdan ötürü özür diler, müşteri memnuniyeti yönetim sistemimiz gereği mağduriyetinizin giderilmesi için ilgili bayimizin tarafınızla irtibata geçeceğini bilmenizi isteriz” denildi. (İHA)