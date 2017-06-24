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  3. 24 Haziran 2017 15:25

Midilli'ye Türk akını, feribot yetişmiyor !

4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyenler, deniz hudut kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.

Midilli'ye Türk akını, feribot yetişmiyor !
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İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelen vatandaşlar, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

EK SEFERLER KONULDU

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yüzlerce metre uzayan kuyruklar nedeniyle ek seferler koymak zorunda kaldı.

TÜRKLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Feribot seferleri düzenleyen acente sahibi Fatih Jale yaptığı açıklamada, Türk tatilcilerin, bu Ramazan Bayramı'nda da Midilli Adası'na yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Jale, "İki hafta kadar önce Midilli Adası'nda meydana gelen deprem nedeniyle bir miktar rezervasyon iptallerimiz oldu. Ancak bunun yerini yeni rezervasyonlar kapattı. Bu sayede yine her bayram olan kapasitemize ulaştık." diye konuştu.

"BAYRAMDA 5-6 BİN MİDİLLİ'YE GEÇİŞ YAPACAK"

Tatilcilerin bugün itibarıyla yoğunlaştığını vurgulayan Jale, şöyle devam etti: 
"Sadece bugün bin 200 biletli tatilci Midilli'ye geçti. Geçen seneyle kıyaslandığında müşteri potansiyelimiz hemen hemen aynı sayılara ulaşmış durumda. Geçtiğimiz haftaya kadar rezervasyonlarımız çok düşüktü ama bu hafta bir anda çok ciddi bir yükseliş oldu. Bana göre bu bayram 5-6 bin kişi Ayvalık'tan Midilli'ye geçiş yapacaktır. Firma olarak bayram nedeniyle her gün iki ek sefer düzenleyerek bu geçişleri gerçekleştirmeye çalışacağız."

Tatilcilerden Tuğçe İlhan ise Ege adalarına ilk kez seyahat ettiğini, deprem korkusunu taşımadığını ifade etti.

midilli , tatil , ayvalık