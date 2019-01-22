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  3. 22 Ocak 2019 18:38

O astsubay FETÖ'den tutuklandı

Bursa'da vatani görevini yapan bir erin başına miğferle vurarak ölümüne neden olan kişi FETÖ'den tutuklandı.

O astsubay FETÖ'den tutuklandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, 'FETÖ terör örgütü üyeliği'nden de tutuklandı.

Bursa merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilmeyen 2 şüpheliden Astsubay Başçavuş Osman Hancı, Gemlik ilçesinde Gökhan Kılıç adlı askerin başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBIS ile Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi. Hancı'nın, ifadesinin ardından 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

MİĞFERLE ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Vatani görevini Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü nöbet dönüşü fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Ameliyat edilen Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kılıç'ın başına miğfer ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla Astsubay Osman Hancı tutuklandı. Hancı'nın Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması devam ediyor.

DHA

astsubay , üyelik , fetö , tutuklama
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