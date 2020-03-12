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  3. 12 Mart 2020 16:24

Mikonos'ta dev gemi karantinaya alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinin karşısındaki İstanköy adası ile Rodos, Mikonos ve Atina hattında çalışan Yunanların dev Blue Star isimli feribotu bir yolcuda corona virüsü tespit edilmesinin ardından 345 yolcu ve 77 mürettebatı ile karantinaya alındı.

Mikonos'ta dev gemi karantinaya alındı
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Bodrum'a yedi mil uzaklıktaki İstanköy’e yolcu taşıyan ve Rodos, Atina, İstanköy, Leros, Kavala hattında çalışan 130 metre uzunluğundaki Yunanistan'a ait Blue Stars isimli dev feribotun dünya jet sosyetesinin tatil cenneti Mikonos limanına yanaştığında bir yolcuda corana virüsü tespit edildi.

Yetkililer corona virüsünün tespit edilmesinin ardından geminin 345 yolcu ve 77 mürettebatı ile birlikte karantinaya alındığı belirtildi. Mikonos limanında demirli bulunan gemiden alınan yolcunun Mikonos Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındığı belirtti.

Sözcü

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