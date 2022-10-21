Mikroenjeksiyon Nedir, Nasıl Yapılır?

Jin. Op. Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen, Mikroenjeksiyon hakkındaki soruları yanıtladı.

Mikroenjeksiyon, bir erkeğin sperm hücrelerinin alınması sonrası anne adayının rahmine aktarılması prosedürüdür. Mikroenjeksiyon süreci kadınların fallop tüplerine erişen spermlerin çok sayıda olmasını sağlar. Bu prosedür sırasında ne kadar fazla sperm fallop tüplerine ulaşırsa başarılı bir döllenme olma olasılığı o oranda artar. Bir çift 1 yıla kadar korunmasız cinsel ilişkide hamile kalamadıysa kısırlık tanısı koyulabilir. Bu durumda mikroenjeksiyon gibi tedavilere başvurulabilir. Özellikle erkeklerde spermlerin yeterli hareketlilikte olmaması halinde önerilmektedir.

Mikroenjeksiyon kadında fallop tüpleri uygun değilse başarılı olmaz. Özellikle pelvik enfeksiyonu ve çikolata kisti bulunan kadınlar için bu tedavi uzmanlar tarafından önerilmez. İşlem sırasında rahim içine sperm aktarımı sırasında özel enjektörlerden yardım alınır. Aşılama tedavisinin en önemli avantajlarından biri özellikle tüp bebek tedavisinde başarı oranını ciddi derecede arttırmasıdır.

Kadınlarda rahim ağzında salgılanan salgı erkek spermini hareket ettiremiyorsa bu tedaviye başvurulabilir. Erkekten özel teknikler kullanılarak sperm hücreleri alınır. Ardından bu spermler belirli tekniklerle kadının rahmine aktarılır. Bu sayede çocuk sahibi olmaya engeli bulunan çiftlerin çocuk sahibi olması sağlanabilir.

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Mikroenjeksiyon nasıl yapılır?

Mikroenjeksiyon için ilk olarak kadının adet sürecini takip etmek gerekir. Bu tedavi adet döneminin ikinci ve üçüncü gününde doktorunuz tarafından başlatılır. Mikroenjeksiyon başlangıcında fiziksel muayene ile birlikte standart prosedür olarak bazı kan testleri uygulanmaktadır. Ardından kadın yumurta büyütme ilaçlarına başlar. 10-15 gün boyunca yumurta büyütme tedavisi devam eder. Daha sonra yumurtanın gelişimi ultrason yardımıyla izlenmektedir.

Kadındaki yumurta yeterli büyüklüğe ulaştığında yumurta çatlatma iğnesi uygulanır. Daha sonra kadına yumurta çatlatma iğnesi yapılır ve 36 saat sonra yumurtlama gerçekleşir. 36 saati dikkate alacak şekilde erkeğin de sperm örneği alınır. Sperm örneği laboratuvar ortamında yıkanarak döllenme için hazır hale getirilir. Bu süreçte özel bir plastik kanül ile işlem yapılmaktadır. Son aşamada sperm kadının döl yatağına aktarılır.

Erkekten alınan sperm ağrı ve acı olmadan birkaç saniye içinde kadının rahmine aktarılabilir. Tedavide erkeğin verdiği en kaliteli, hareketli ve sağlıklı spermler seçilir ve bu da başarılı hamilelik olasılığını arttırır.

Mikroenjeksiyon tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Mikroenjeksiyon tedavisi sürecinde erkeğin yerine getirmesi gereken bazı durumlar olur. Öncelikle erkek birkaç gün alkol ve sigaraya ara vermelidir. Çünkü erkekten alınan spermlerin kaliteli olması önemlidir. Varsa doktor önerisi ile erkek düzenli kullandığı ilaçları da bırakmalıdır. Sperm sayısını ve kalitesini etkileyecek tüm ilaçlar tedavi bitene kadar alınmaz

Bu süreçte tedavi başarısı için kadının da bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Bu sayede erkekten alınan spermler kadının rahmine başarılı bir işlemle aktarılabilir. Kadın genital bölgesini tedavi bitene kadar korumalıdır. Özellikle de 2-3 gün öncesinde genital bölgeye sıkıntı yaratacak olan krem ve losyonlar kullanılmamalıdır. Bu kremlere bağlı enfeksiyon yaşanırsa tedavi başarısı düşebilir.

Mikroenjeksiyon tedavisi yapılabilmesi için erkek ve kadının bazı şartları taşıması gerekiyor. Kadın için temel kural yumurtalık üretimi olmasıdır. Erkek için ise sağlıklı sperm üretiminin bulunmasıdır. Bu durumlardan biri veya ikisi olmadığında döllenme işlemi başarılı olamaz. Çiftin birinde veya ikisinde kısırlık tanısı olması halinde ilk olarak kısırlık tedavisine başvurulur.

Mikroenjeksiyon kimler için uygundur?

Mikroenjeksiyon tedavisi bazı kişiler için çocuk sahibi olmayı sağlar. Öncelikle düzenli cinsel ilişkisi olan çiftlerde gebelik oluşmadıysa düşünülebilir. Bir çift maksimum 12 aya kadar korunmasız bir şekilde cinsel ilişkiye girmesine karşın çocuk sahibi olamadıysa mikroenjeksiyon yapılabilir.

Mikroenjeksiyon tedavisi için erkek ve kadının uygun bir aday olması gerekiyor. Erkekte sperm kadında da yumurtalık üretimi olmazsa olması koşuldur. Bu yüzden hem kadın hem erkek tedavi uygunluğu açısından uzman doktor tarafından değerlendirilir.

Nedeni açıklanamayan kadın ve erkek kısırlık durumlarında uygulanabilir. Kadında rahim sıvı sorunları ve rahim üzerinde spermi kabul etmeyecek bir durum varsa mikroenjeksiyon yapılabilir. Erkekte boşalma problemleri de aşılama tedavisi için bir neden olabilir. Aynı zamanda kadının rahim dokusu üzerinde döllenme kaynaklı yaralanmalar varsa ve bu yapılar sperm girişini engelliyorsa mikroenjeksiyon tedavisi uygun olur. Tüm bu durumlarda doktorun uygun gördüğü çiftler için aşılama tedavisi yapılabilir. Burada yapılan tetkiklerden sonra başarı olup olmadığına bakılır.

Mikroenjeksiyon ile tüp bebek yönteminin farkları nelerdir?

Mikroenjeksiyon işleminde sadece bir tane sperm hücresi ve bir yumurta kullanılmaktadır. Tüp bebek işleminde ise çok sayıda sperm hücresi elde edilir ve kadından alınan bir yumurta hücresine laboratuvar ortamında yerleştirilir.

Tüp bebekte laboratuvar ortamı dışındaki aşamaların tamamı normal hamilelik sürecine benzemektedir. Mikroenjeksiyon yönteminde sorunlu sperm hücresi en doğru teknikle rahme aktarılır ve bu sayede gebelik ortaya çıkar. Mikroenjeksiyon yöntemi dışarıdan yapılan müdahale ile gebeliğin ortaya çıkmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde mikroenjeksiyon tüp bebek tedavisine göre daha yüksek başarı oranına sahip bir tekniktir.

Mikroenjeksiyon tedavisi yoğun olarak tercih edilmektedir. Bu uygulamada başarı oranı altta yatan kısırlık durumuna bağlıdır. Aşılama tedavisi başarı oranı normal yolla yaşanan gebelik denemelerine göre %30 oranında daha avantajlıdır. Çiftler ne kadar fazla denerlerse deneme yaparsa başarı oranı da o kadar artmaktadır. Özellikle yaşı genç olan çiftlerde uzmanlar 7-9 arasında bir deneme sayısının yapılmasını önermektedir.

SSS

Mikroenjeksiyon mu tüp bebek mi?

Mikroenjeksiyon tekniği bir yumurta hücresine belirlenen en kaliteli sperm aktarılır. Bu durumda döllenme işlemi başarı oranı artar. Tüp bebekte ise yumurta hücresinin çevresine birden fazla sperm hücresi bırakılarak bir tanesinin yumurtayı döllemesi için beklenir.

Mikroenjeksiyon ne kadar sürer?

Mikroenjeksiyon tekniği yumurta uyarımından sonra spermin rahme aktarılması sürecinde toplam 15 dakika gibi bir süre geçmesi beklenir.

Mikroenjeksiyonda sperm nasıl alınır?

Mikroenjeksiyonda sperm ortaya çıkarabilmek için TESA tekniği lokal anestezi altında özel iğnelerle yapılmaktadır.

Mikroenjeksiyon işlemi ne zaman uygulanır?

Mikroenjeksiyon tekniği tüp bebek tedavisi yetersiz kalırsa uygulanmaktadır.

Mikroenjeksiyon fiyatları ne kadar?

Mikroenjeksiyon fiyatları ülkeye, ek tedavilere, kısırlık tedavisine ve hastanın alacağı hizmet paketine göre değişiklik gösterir.

Kaynak: https://ivoxtupbebekmerkezi.com/