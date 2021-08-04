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Milas'taki yangınlarda alevler Santrale sıçradı: Santralden sirenler çalıyor

Milas'taki yangınlarda alevler Santrale sıçradı: Santralden sirenler çalıyor

Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Patlama seslerinin de duyulduğu santralden sirenler çalıyor.

Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı.

PATLAMALAR YAŞANDI, SİRENLER ÇALIYOR
Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde durum ciddiyetini koruyor.

 PATLAYICI MADDELER DIŞARI ÇIKARILDI
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: ALEVLER TERMİK SANTRALE GİRDİ
Son yaptığı paylaşımla alevlerin termik santrale girdiğini söyleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Alevler Termik Santrale girdi. Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler MİLAS ALEV SANTRAL
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