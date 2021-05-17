Millet bahçesi projesi için sert tepki: Cebeci stadyumu bir kent simgesidir

Yıkılıp yerine millet bahçesi yapılması planlanan Cebeci stadına sahip çıkan vatandaşlar stadyumun önünde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, meslek örgütleri, dernekler, taraftar grupları ve mahalle sakinleri millet bahçesi adı altında ranta açılarak yıkımına başlanan Cebeci İnönü Stadı'na sahip çıkmaya devam ediyor.

Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları bu kapsamda Cebeci Stadyumu önünde basın açıklaması yaptı.

''TIPKI SARAÇOĞU MAHALLESİ GİBİ''

Burada konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Çürümeye bırakılmış halini görüyorsunuz, tıpkı Saraçoğlu Mahallesi gibi. Atıl hale getirip dönüştürmeye zemin hazırladılar, koltukları sökmeye başladılar. Vinçle müdahale etmeye başladılar. Oysa hem Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi hem de Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin alana ilişkin davası devam ediyor" ifadelerini kullandı.

''YAŞADIĞIMIZ KENTİN BELLEKSİZLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMİYORUZ''

46 örgütün imza attığı basın ortak basın açıklamasını okuyan Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Ömer Dursun Üstün de şunları söyledi:

"Tam doksan dokuz yıl önce üzerinde top koşturulmaya başlanan ‘Hamit’in Tarlası’, birçok önemli spor karşılaşmasına ev sahipliği yapan; beraberinde panayırları, tiyatro gösterileri, açık hava sinemalarıyla semt sakinlerinin sosyalleşme mekânı olan stadyum alanı Ankara’nın hafıza mekanlarındandır.

Yaşadığımız kentin belleksizleştirilmesini istemiyoruz. Yarım asır ülke sporuna hizmet veren ve kısa zaman öncesine kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin antrenman alanı olarak kullandıkları İnönü Stadyumu’nu çürümeye terk ederek işlevsiz kılmanın, ranta zemin hazırlamak olduğunu Atatürk Orman Çiftliği’nden, Saraçoğlu Mahallesi’nden, Hamamönü’nden, İller Bankası’ndan biliyoruz. İktidar, Cebeci İnönü Stadı ve Cumhuriyet döneminin pek çok açık alan ve spor alanlarını yıkarak yerine konut, ticaret, AVM yapmak istedi.

Bu alanların niteliğinin korunmasına yönelik toplumsal tepkinin karşısında, toplumsal yaşantımızın ve kamusal alanların dini öğelerle bütünleştirildiği, ranta hizmet eden millet bahçelerini ‘yeşil alan’ adı altında toplumu ‘ikna’ aracı olarak gündeme getirdi.

Ancak, biliyoruz ve görüyoruz ki millet bahçesi ile iktidarın asıl hedefi yeni bir yeşil alan yaratmak değildir. Esas istenen Cumhuriyetin ilerici yaşam alanlarını yok ederek hafızalardan silinmesi, kamusal alanlardaki özgürlüğümüzün kısıtlanması, yeşil alan adı altında betonlaştırma ve dini ögelerin yaşamımızın her hücresinde hakimiyet sağlanmasıdır."

''BİR KENTİN SİMGESİDİR''

Mahalle sakinlerinden biri ise "Ben bugün bir Ankaralı olarak buradayım. Benim küçüklüğümden beri Cebeci stadyumu iktidarın geçtiği yıllar içerisinde çürümeye bırakıldı. Ben çocukken hatırlarım, büyüklerimiz Cebeci stadyumu ile alakalı anılarını anlatırlar.



Yoldan geçtiğimizde buradaki gol seslerini duyarak büyüdük. Cebeci stadyumu bir kent simgesidir. Ankara'nın Kent simgelerini kaybetmesini benim bir Ankaralı olarak içim el vermiyor" dedi.

POLİS ENGELİ

Basın açıklamasının ardından alanda tespitler yapmak isteyen meslek örgütü temsilcilerine polis izin vermedi. Yürüyüş sırasında “Cebeci Stadyumu yıkılamaz” sloganının atılması da engellenmek istendi.