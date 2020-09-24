Millet Bahçesi yapılacaktı; rezidans yapılıyor!

ANKA'da yer alan habere göre, Akdeniz Üniversitesi kampüsünün hemen yanında bulunan arazi Millet Bahçesi yapılacak denilerek TOKİ’ye verildi. Verilen arazide şimdi rezidans yükseliyor.

TOKİ ÖZEL ŞİRKETE SATTI

Akdeniz Üniversitesi kampüsünün yanında yer alan 33 bin 107,62 metrekarelik alanı yıllardır istiyordu. Hazinenin ve Konyaaltı Belediyesi’nin hisselerinin bulunduğu arazi üniversiteye verilmedi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, üniversitenin talebini geri çevirdi. Alan 2018 yılında Millet Bahçesi yapılmak üzere TOKİ’ye devredildi. TOKİ ise alanı özel bir şirkete sattı. Şimdi üniversitenin yurt, spor salonu gibi öğrencilerin kullanımına sunmak için istediği yerde şirketin rezidansı yükseliyor.

"MANZARADA BETON YIĞINI YÜKSELİYOR"

Rezidansın yapıldığı arazinin hemen yanında Akdeniz Üniversitesi Camii bulunuyor ve inşaat yükseldikçe caminin silueti yok oluyor. Üniversitedeki bir akademisyen inşaatla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulundu. Akademisyen CİMER şikayetinde inşaatın 11-12 katlı olduğuna dikkat çekerek, “Yıllarca emek vererek, para toplanılarak, yapılan camimiz Antalya’mıza yeni bir siluet katmıştır. Ama maalesef şu an manzarasında yükselen beton yığın var” dedi.

ÜNİVERSİTEDEN TEPKİ GELDİ

En son millet bahçesi yapılacağı duyurulan alanın TOKİ tarafından özel şirkete verildiği öğrenilince üniversite yönetimi tepki gösterdi. 20 Şubat 2020 tarihinde Antalya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na alanla ilgili yazılan yazıda, "Burada yapılacak rezidans inşaatının üniversite içinde güvenlik sorununa yol açacak ve camini siluetinin bozulacak. Alanın üniversiteye verilmesini istiyoruz." dendi.