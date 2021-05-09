Millet İttifakı'nın 2 olası adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Aksoy Araştırma tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Millet İttifakı'nın olası adayları karşısındaki oy oranları dikkat çekti.

Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yapılan ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada, "Önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve sadece sayacağım isimler aday olsa hangisine oy verirsin" sorusuna çarpıcı cevaplar geldi.

Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapılan 1067 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimi kotası gözetildi.

YAVAŞ, İMAMOĞLU VE AKŞENER ERDOĞAN’I GEÇTİ

Araştırmada, katılımcıların olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihleri ikili kombinasyon olarak soruldu. Olası bir seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranına ulaşan siyasetçi yüzde 47,9 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

AKŞENER-ERDOĞAN

Yapıaln ankette olası bir seçimde ikili kombinasyonda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüzde 37,5 oy alarak rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı geçtiği görüldü.

Öte yandan araştırmanın sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 16,7’si ‘kararsız olduğunu’, ‘belirtmek istemediğini’ ve ‘oy kullanmayı düşünmediğini’ ifade etti.

Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 42,9 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 38,7 seviyesinde görüldü.

Parti bazında en yüksek oy oranına yüzde 32,7 ile AK Parti ulaştı. Cumhur İttifakının diğer ortağı olan MHP’nin oy oranı ise yüzde 10,2 oldu.

Mayıs ayının ilk haftasında en yüksek oy oranına ulaşan ikinci parti yüzde 26,1 ile CHP oldu. Millet ittifakının diğer üyesi İYİ Parti ise yüzde 12,6 oy oranı ile en yüksek oy alan üçüncü parti oldu.

Araştırmada, HDP'nin oy oranı yüzde 10,1, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 2,4, Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 1,3 ve Gelecek Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1,9 oldu.