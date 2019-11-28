Millet, vekilinin yakınları için 112 milyon TL ödedi!

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren 95 maddelik Torba Kanun Teklifi’ne eklenen hükümle eski ve yeni Cumhurbaşkanı, yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin yanısıra bakmakla yükümlü olmadıkları yakınlarının sağlık harcamalarının da devletin kasasından yapılması planlanıyor.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre 2006 yılından bu güne kadar milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının tedavi, sağlık malzemesi ve ilaç giderleri için son 12 yılda 112 milyon lira harcama yapıldı.

Torba Kanun Teklifi’nin 51’nci maddesine eklenen hükümle yaşam boyu sağlık harcamaları karşılanacakların sayısının arttırılmasına yönelik tepkiler sürüyor. TBMM bütçesine göre, “tedavi giderleri” kaleminden eski ve yeni miletvekilleri ile bakmakla yükümlü olduğu yakınları için ayrılan ödenekler her yıl artıyor. 2018 yılında 15 milyon TL olan sağlık ödeneğinin 2022’de 25 milyon TL’ye çıkartılması öngörülüyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul’da görüşülmeyi bekleyen TBMM 2020 Yılı Bütçe Teklifi’ne göre, milletvekillerinin geçen yılki cenaze ve tedavi giderleri 15 milyon 402 bin TL oldu. 2019’un sekiz ayında bu harcama kalemi için devletin kasasından çıkan toplam tutar ise 12.7 milyon TL oldu. Yaşam boyu devlet bütçesinden bakılacakların sayısını arttıran teklif TBMM’ye sunulmadan önce hazırlanan Bütçe Teklifi’ne göre yılın tamamında 21 milyon 451 bin TL harcama yapılması öngörülüyor.

HER YIL ARTIYOR

TBMM 2020 Yılı Bütçe Teklifi’ne göre, milletvekillerinin tedavi giderlerine 2020 için 21 milyon 351 bin TL, 2021 yılı için 23 milyon 441 bin TL ve 2022 yılı için de 25 milyon 736 bin TL ödenek ayrıldı. Bütçe teklifinde yer alan rakamlara göre, milletvekillerini beş yıllık sağlık harcamaları için devletin kasasından toplam 107 milyon 381 bin TL çıkacak.

112 MİLYON HARCANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son 12 yıllık harcama verilerine göre sadece eski ve yeni milletvekilleri ile bakmakla yükümlü olduğu yakınları için 112 milyon lira harcama yapıldı. Bu tutar teklifin kabul edilmesi ile daha da büyüyecek.